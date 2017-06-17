Смертин: сборной России по футболу было важно начать Кубок конфедераций с победы

Бывший игрок национальной команды заявил, что российские футболисты нервничали в начале встречи

"Было важно начать турнир с победы. И было заметно, что наша сборная заиграла раскованней, как только забила второй гол. Тогда как первые минуты показали, что надо освоиться, ведь нервничали, играя у себя дома. При этом на чемпионате мира давление и волнение будут еще выше", - сказал Смертин.

"Мы, как страна, принимающая чемпионат мира, не можем играть официальные матчи, а это очень важно - совершенно другой уровень. И с этой точки зрения Кубок конфедераций очень важен для нас, - продолжил собеседник ТАСС. - За матчем мы наблюдали вместе с Александром Бородюком и сошлись во мнении, что отношение игроков к официальным играм отличается: по самоотдаче, по быстроте принятия решений. В пример Бородюк привел слова Юргена Клинсмана, который говорил, что ни один товарищеский матч, даже с самым сильным соперником, не сравнится с официальным".

21 июня россияне в Москве сыграют с командой Португалии, а 24-го числа в Казани - против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.