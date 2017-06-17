о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
17 июня, 21:41
Непомнящий отметил командные действия российских футболистов в игре с новозеландцами
Ближайшие матчи
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
Известный тренер отметил, что россияне играли с хорошим настроем и желанием бороться

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Советский и российский тренер Валерий Непомнящий отметил командные действия сборной России по футболу в матче Кубка конфедераций с новозеландцами. Такое мнение он высказал ТАСС.

В субботу сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций над командой Новой Зеландии со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург". Первый мяч на 31-й минуте в свои ворота забил защитник новозеландцев Майкл Боксолл, еще один гол на счету Федора Смолова (69).

Смотрите также
Сборная России обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций

"Прежде всего хотелось отметить командные действия россиян. Комментаторы говорили, что Федор Смолов и Александр Головин выделяются, но я этого не заметил. Наоборот, Смолов слишком часто играл на партнеров, когда нужно было брать игру на себя. Было видно, что ребята играли с хорошим настроем и желанием бороться, моментами хромала реализация, россияне могли забить больше", - считает Немопнящий.

"Впечатление от игры у меня позитивное, но это с учетом того, что мы играли с новозеландцами. Следующие соперники будут гораздо сильнее. В игре с португальцами, как мне кажется, могут произойти изменения в составе российской команды. Но это решать тренеру", - добавил собеседник ТАСС.

В следующем матче сборная Россия сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет 21 июня в Москве.

Смотрите также
Симонян: игра против Роналду станет отличной проверкой для защитников сборной РоссииМутко: все мысли Головина должны быть сконцентрированы на Кубке конфедерацийМутко: стадион "Санкт-Петербург" выглядит роскошно, все им довольныМутко: футболисты сборной России проявили самоотдачу и желание в матче с новозеландцами
Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Полоз: футболисты сборной России с каждым матчем все лучше понимают требования Черчесова
17 июня, 22:52
Глушаков боялся "поцеловаться" со штангой во время первого гола новозеландцам
17 июня, 22:45
Джикия: сборная России по футболу будет играть на победу в каждом матче Кубка конфедераций
17 июня, 22:33
Смертин: сборной России по футболу было важно начать Кубок конфедераций с победы
17 июня, 22:06
Ерохин: футболисты сборной России отдадут все силы в матче с португальцами
17 июня, 21:58
Жирков: сборная России расслабилась в конце игры с новозеландцами, но контролировала матч
17 июня, 21:56
Хонатан дос Сантос: сборная Мексики надеется на великие свершения на Кубке конфедераций
17 июня, 21:51
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.