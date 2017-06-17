Непомнящий отметил командные действия российских футболистов в игре с новозеландцами

Известный тренер отметил, что россияне играли с хорошим настроем и желанием бороться

В субботу сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций над командой Новой Зеландии со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург". Первый мяч на 31-й минуте в свои ворота забил защитник новозеландцев Майкл Боксолл, еще один гол на счету Федора Смолова (69).

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Советский и российский тренер Валерий Непомнящий отметил командные действия сборной России по футболу в матче Кубка конфедераций с новозеландцами. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Прежде всего хотелось отметить командные действия россиян. Комментаторы говорили, что Федор Смолов и Александр Головин выделяются, но я этого не заметил. Наоборот, Смолов слишком часто играл на партнеров, когда нужно было брать игру на себя. Было видно, что ребята играли с хорошим настроем и желанием бороться, моментами хромала реализация, россияне могли забить больше", - считает Немопнящий.

"Впечатление от игры у меня позитивное, но это с учетом того, что мы играли с новозеландцами. Следующие соперники будут гораздо сильнее. В игре с португальцами, как мне кажется, могут произойти изменения в составе российской команды. Но это решать тренеру", - добавил собеседник ТАСС.

В следующем матче сборная Россия сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет 21 июня в Москве.