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Симонян: игра против Роналду станет отличной проверкой для защитников сборной России
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Первый вице-президент РФС также отметил, что игра сборной России с новозеландцами была не без шероховатостей, но принесла много радости

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Игра против португальского нападающего Криштиану Роналду станет замечательной проверкой для защитников сборной России по футболу. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), в прошлом футболист "Спартака" и сборной СССР Никита Симонян.

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В субботу сборная России в матче открытия Кубка конфедераций со счетом 2:0 обыграла команду Новой Зеландии. В следующей встрече группы А российские футболисты сыграют с португальцами, матч состоится в Москве на стадионе "Спартак" 21 июня. Роналду, на клубном уровне выступающий за испанский "Реал", четыре раза признавался Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим футболистом мира.

"Не дать Роналду забить - будет отличной проверкой для наших защитников. Нужно попытаться справиться с ним. Роналду может 20-30 минут стоять, а потом выйти на ударную позицию и забить, с ним нужно быть крайне внимательным. Безусловно, нашей команде будет очень интересно сыграть против столь сильного соперника, она приобретет важный опыт", - отметил Симонян.

"Но сборная Португалии - это не только Роналду, там есть и другие замечательные игроки", - добавил собеседник ТАСС.

Симонян отметил, что игра сборной России с новозеландцами "была не без шероховатостей", но принесла много радости. "Как говорят англичане: "Самое красивое в игре - это счет на табло". В первые 15 минут мы вполне могли забить, но противник дважды вынес мяч фактически с линии ворот, потом новозеландцы сумели отодвинуть игру от своих ворот, так что нельзя сказать, что сегодня нашей команде противостоял слабый соперник. Сборной Новой Зеландии хотелось бы пожелать как минимум не проиграть в следующих матчах группового этапа", - сказал первый вице- президент РФС.

"Мне очень понравились сегодня болельщики. Да, стадион не был заполнен полностью, но 50 тысяч зрителей - это солидная аудитория, это здорово", - добавил Симонян.

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