Мутко: стадион "Санкт-Петербург" выглядит роскошно, все им довольны

В первом матче Кубка конфедераций на стадионе в Петербурге сборная России победила команду Новой Зеландии со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новый стадион "Санкт-Петербург", на котором сыграли сборные России и Новой Зеландии в матче-открытии Кубка конфедераций, выглядит роскошно, все остались им довольны. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Мутко: футболисты сборной России проявили самоотдачу и желание в матче с новозеландцами

Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций.

"Стадион выглядит очень роскошно, все им довольны. Пока с точки зрения управления стадионом никаких вопросов нет. Сейчас закончили беседу Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Джанни Инфантино и Пеле. Все остались под впечатлением от стадиона и болельщиков, всем все нравится", - сказал Мутко.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия - Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика - Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).