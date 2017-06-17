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Черчесов: футболисты сборной РФ справились с ответственностью, играя перед президентом
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Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболистам сборной России в матче с командой Новой Зеландии удалось справиться с ответственностью, связанной с присутствием на игре президента страны Владимира Путина. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Перед матчем с приветственным словом выступил президент России Владимир Путин.

"Мы выполнили то, что планировали. Мы хотели оказать давление уже с первых минут, поэтому могло показаться, что команда Новой Зеландии вышла на матч несобранной. Понятно, что когда высший руководитель страны на матче, это с одной стороны дополнительный плюс, а с другой - дополнительная ответственность. Мы со своими задачами сегодня справились и идем дальше по турнирной сетке", - сказал Черчесов.

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия - Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика - Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).

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