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Смолов признан болельщиками лучшим игроком матча открытия Кубка конфедераций
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В субботу сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций над командой Новой Зеландии со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России Федор Смолов стал лучшим игроком матча открытия Кубка конфедераций по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В субботу сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций над командой Новой Зеландии со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург". Первый мяч на 31-й минуте в свои ворота забил защитник новозеландцев Майкл Боксолл, еще один гол на счету Смолова (69).

Приз Смолову вручил лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков.

В следующем матче сборная Россия сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет 21 июня в Москве.

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