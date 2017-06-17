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17 июня, 19:55
Сборная России обыграла команду Новой Зеландии в матче открытия Кубка конфедераций
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Встреча завершилась со счетом 2:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 2:0 в первом матче Кубка конфедераций 2017 года. Матч открытия турнира прошел в Санкт-Петербурге.

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Первый мяч на 31-й минуте в свои ворота забил защитник новозеландцев Майкл Боксолл, еще один гол на счету Федора Смолова (69).

В другой встрече группы A сыграют сборные Португалии и Мексики, матч состоится 18 июня в Казани, начало в 18:00. В следующем туре пройдут матчи Россия - Португалия (21 июня, 18:00 мск, Москва) и Мексика - Новая Зеландия (21 июня, 21:00 мск, Сочи).

В группе B выступают сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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