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Инфантино не заметил серьезных проблем с организацией Кубка конфедераций
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Глава ФИФА отметил инициативу по введению паспорта болельщика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не заметил серьезных проблем в проведении Кубка конфедераций и подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил журналистам.

"Я не замечаю сейчас каких-то серьезных проблем, - сказал Инфантино. - Конечно, могут быть какие-то небольшие вопросы, которые требуют корректировки, и этим сейчас занимается и оргкомитет, и правительство, и также представители ФИФА, но в целом все идет хорошо".

"Я считаю, что погода замечательная, голубое небо, очень комфортная температура, - сказал Инфантино, отвечая на вопрос о погоде в России. - Несколько дней назад было еще довольно прохладно, но сейчас, когда начинаются игры, погода налаживается, действительно очень приятно".

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Также он отметил инициативу по введению паспорта болельщика (Fan ID). "Высокой оценки заслуживают такие инициативы, как, например, введение паспорта болельщика, который позволяет бесплатно переезжать между городами, которые принимают чемпионат, - сказал глава ФИФА. - В следующем году на чемпионат мира он также позволит миллионам людей открыть для себя Россию".

Чтобы попасть на матч Кубка конфедераций, нужно обязательно заранее оформить и получить паспорт болельщика. Для этого надо заполнить анкету с паспортными данными и прикрепить фото на сайте fan-id.ru и получить Fan ID по почте или в центре выдачи в одном из городов Кубка конфедераций. Вместе с билетом паспорт болельщика дает право на посещение игры, а также на бесплатный проезд к месту проведения матча на специальных поездах, которые будут курсировать между городами турнира, и в общественном транспорте города, на матч в котором приобретен билет.

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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