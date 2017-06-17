Инфантино не заметил серьезных проблем с организацией Кубка конфедераций

Глава ФИФА отметил инициативу по введению паспорта болельщика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино не заметил серьезных проблем в проведении Кубка конфедераций и подготовке России к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил журналистам.

"Я не замечаю сейчас каких-то серьезных проблем, - сказал Инфантино. - Конечно, могут быть какие-то небольшие вопросы, которые требуют корректировки, и этим сейчас занимается и оргкомитет, и правительство, и также представители ФИФА, но в целом все идет хорошо".

"Я считаю, что погода замечательная, голубое небо, очень комфортная температура, - сказал Инфантино, отвечая на вопрос о погоде в России. - Несколько дней назад было еще довольно прохладно, но сейчас, когда начинаются игры, погода налаживается, действительно очень приятно".