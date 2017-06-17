Путин прибыл на церемонию открытия Кубка конфедераций по футболу

Президент занял место на трибуне рядом с главой ФИФА Джанни Инфантино и ветераном отечественного футбола Ринатом Дасаевым

Глава государства занял место на трибуне рядом с главой ФИФА Джанни Инфантино и ветераном отечественного футбола Ринатом Дасаевым. Также на трибуне для почетных гостей находятся премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер Виталий Мутко, президент футбольного союза Новой Зеландии Дерик Шоу, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, олимпийский чемпион 1988 года по футболу Александр Бородюк, капитан команды "Оренбуржье" (чемпиона России-2017 по футболу среди детских домов и школ-интернатов) Никита Смирнов и другие.

Матчем-открытием Кубка станет сегодняшняя игра между сборными РФ и Новой Зеландии, которая начнется сразу после окончания церемонии, около 18:00 мск.

В проводимом в четырех российских городах турнире, помимо команды хозяев, принимают участие семь сборных. Кубок конфедераций состоится в восьмой раз, с 2005 года турнир проходит за год до начала чемпионата мира в стране, которая организует главное футбольное соревнование планеты. В нынешнем розыгрыше примут участие сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, которые на предварительном этапе составили группу А, а также Германии, Чили, Камеруна и Австралии (группа В). Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Москве.

Предстоящий турнир для страны-организатора чемпионата мира является во многом тестовым. Для сборной России Кубок конфедераций - возможность сыграть в официальных матчах, ведь команда под руководством Станислава Черчесова освобождена от участия в отборочном турнире чемпионата мира. Официальные матчи сборная России не проводила почти год - с Евро-2016 во Франции, который завершился разгромным поражением от команды Уэльса (0:3).

Первым соперником россиян станет сборная Новой Зеландии - чемпион Океании, которая занимает лишь 95-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и считается слабейшей на турнире. Новозеландские футболисты в основном играют дома либо в чемпионате Австралии, хотя капитан команды и ее лучший форвард 25-летний Крис Вудс защищает цвета английского "Лидса", выступающего во второй по значимости лиге страны - "чемпионшипе".