о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
17 июня, 17:51
Инфантино будет болеть за судей в стартовом матче Кубка конфедераций
Ближайшие матчи
идет сейчас
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
Турнир стартует в субботу матчем сборных России и Новой Зеландии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в первом матче Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные России и Новой Зеландии, будет болеть за команду судей. Об этом он сообщил журналистам.

Кубок конфедераций стартует в субботу матчем сборных России и Новой Зеландии. Игра в Санкт-Петербурге начнется в 18:00 мск.

"Наверное, я буду поддерживать команду судей, потому что это, несомненно, тоже команда", - сказал Инфантино. - Мы в этом году тестировали систему видеопомощи для судей, это как раз системы, которые позволяют избежать каких-либо ошибок, поэтому я надеюсь, я даже уверен, что матчи будут справедливыми. В таком случае лучшая, самая достойная команда сможет победить".

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Игрок: преимущество сборной Камеруна в росте не станет определяющим в игре с чилийцам
17 июня, 18:22
Президент ФИФА Инфантино пригласил всех болельщиков в Россию
17 июня, 18:17
Тренер португальцев Сантуш рад возможности четвертой замены на Кубке конфедераций
17 июня, 18:15
Двухэтажная экскурсия и кубанские вареники: гости Кубка конфедераций знакомятся с Сочи
17 июня, 18:10
Путин уверен, что борьба на Кубке конфедераций будет бескомпромиссной и честной
17 июня, 17:59
Путин прибыл на церемонию открытия Кубка конфедераций по футболу
17 июня, 17:56
Забивака прилетел: в Петербурге состоялась церемония открытия Кубка конфедераций
17 июня, 17:42
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.