Инфантино будет болеть за судей в стартовом матче Кубка конфедераций

Турнир стартует в субботу матчем сборных России и Новой Зеландии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в первом матче Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные России и Новой Зеландии, будет болеть за команду судей. Об этом он сообщил журналистам.

Кубок конфедераций стартует в субботу матчем сборных России и Новой Зеландии. Игра в Санкт-Петербурге начнется в 18:00 мск.

"Наверное, я буду поддерживать команду судей, потому что это, несомненно, тоже команда", - сказал Инфантино. - Мы в этом году тестировали систему видеопомощи для судей, это как раз системы, которые позволяют избежать каких-либо ошибок, поэтому я надеюсь, я даже уверен, что матчи будут справедливыми. В таком случае лучшая, самая достойная команда сможет победить".

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.