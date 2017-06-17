Робот Бакстер предсказал победу сборной России в матче открытия Кубка конфедераций

Бакстер на "Робостанции" ВДНХ будет предсказывать результаты всех 16 футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года

Перед роботом поставили три полых кубика, в которых лежали листки бумаги. На двух были написаны названия команд- участниц матча, на одном - слово "ничья". Робот проанализировал пространство с помощью трех встроенных камер, распознающих предметы, выбрал кубик сборной России и руками-манипуляторами передал его сотруднику "Робостанции", который озвучил результат. За ходом прогноза могли наблюдать присутствующие на ВДНХ зрители.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Робот Бакстер на "Робостанции" ВДНХ предсказал победу сборной России в матче открытия Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча сборной России и Новой Зеландии пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу и стартует в 18:00 мск. Бакстер на "Робостанции" ВДНХ будет предсказывать результаты всех 16 футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года. Видео с результатами можно смотреть на сайте "Робостанции" и на ее страницах в социальных сетях.

В субботу в Санкт-Петербурге свой первый прогноз сделал белый кот Государственного Эрмитажа Ахилл, выбранный оракулом начинающегося в субботу Кубка конфедераций. Для прогноза коту было предложено попробовать корм из двух мисок, украшенных флагами России и Новой Зеландии, животное сначала подошло к миске с российским флагом.

Сборные России и Новой Зеландии входят в группу А турнира, также в ней выступят команды Португалии и Мексики. В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.