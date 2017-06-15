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17 июня, 16:26
Малоимущая категория граждан РФ сможет бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций
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17 июня, 18:00
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В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Многодетные семьи, воспитанники детдомов и люди с инвалидностью получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС сообщил в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".

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"Малоимущая категория граждан РФ - многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью - получат возможность бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций - 2017. В рамках реализации билетной программы турнира и по согласованию с ФИФА оргкомитет "Россия-2018" инициировал социальную программу помощи для этой категории граждан. В рамках данной программы в администрации городов и регионов проведения Кубка конфедераций направлены билеты на матчи турнира. Также билеты на матчи Кубка конфедераций распространяются среди учащихся спортшкол и участников волонтерской программы", - говорится в пресс-релизе.

"Программа социальной помощи в рамках реализации билетов на Кубок конфедераций продиктована намерением сделать "Турнир чемпионов" максимально доступным для всех жителей России и нацелена на популяризацию здорового образа жизни и принципов честной игры", - отмечается в пресс- релизе.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Новой Зеландии и Мексики, а в группе B - команды Германии, Чили, Камеруна и Австралии.

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