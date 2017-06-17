Сборная Германии сыграет с австралийцами с траурными повязками в память о Гельмуте Коле

Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет, он занимал пост канцлера ФРГ в течение 16 лет - с 1982 по 1998 год

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболисты сборной Германии будут играть с траурными повязками на рукавах в матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 года с командой Австралии в связи со смертью бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет. Он занимал пост канцлера ФРГ в течение 16 лет - с 1982 по 1998 год.

"Сборная Германии будет играть с траурными повязками в матче с командой Австралии", - сказали в пресс-службе.

Матч между сборными Германии и Австралии пройдет 19 июня в Сочи на стадионе "Фишт".