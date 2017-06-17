о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
17 июня, 15:24
Сборная Германии сыграет с австралийцами с траурными повязками в память о Гельмуте Коле
Ближайшие матчи
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет, он занимал пост канцлера ФРГ в течение 16 лет - с 1982 по 1998 год

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболисты сборной Германии будут играть с траурными повязками на рукавах в матче группового этапа Кубка конфедераций 2017 года с командой Австралии в связи со смертью бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет. Он занимал пост канцлера ФРГ в течение 16 лет - с 1982 по 1998 год.

"Сборная Германии будет играть с траурными повязками в матче с командой Австралии", - сказали в пресс-службе.

Матч между сборными Германии и Австралии пройдет 19 июня в Сочи на стадионе "Фишт".

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Малоимущая категория граждан РФ сможет бесплатно посещать матчи Кубка конфедераций
17 июня, 16:26
Отели Казани будут загружены на 90% в день матча сборной России с мексиканцами
17 июня, 16:23
Макгоуэн: австралийским футболистам трудно судить об уровне игры сборной России
17 июня, 16:15
Ближайшее к стадиону "Санкт-Петербург" метро закрыто на вход из-за роста пассажиропотока
17 июня, 15:52
"Культурно обогатимся, а потом на футбол": Петербург встречает Кубок конфедераций
17 июня, 15:40
Россия - Новая Зеландия. Онлайн-трансляция
17 июня, 15:31
Более 50 тысяч зрителей ожидается на матче сборных России и Новой Зеландии
17 июня, 14:44
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.