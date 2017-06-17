О предстоящем футболе напоминают яркие флажки, волк "Забивака" на Невском проспекте, с которым фотографируются туристы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Первый матч Кубка конфедераций - 2017 между сборными России и Новой Зеландии примет стадион "Санкт-Петербург". Тысячи туристов из разных стран, горожане и гости со всех уголков России с раннего утра стали подтягиваться к стадиону, фотографироваться с достопримечательностями города и репетировать речевки в поддержку своих сборных.

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В субботу не только у футбольных болельщиков праздник, но и у всех петербуржцев: в город впервые в выходной день заглянуло настоящее лето. Поэтому с самого утра центр наполнен людьми. Здесь те, кто просто пришел позагорать на Марсово поле, многочисленные туристы, танцоры, студенты и обычные жители Северной столицы. О предстоящем футболе напоминают яркие флажки, волк "Забивака" на Невском проспекте, с которым фотографируются туристы. Болельщики, приехавшие поддержать сборную из разных городов, тоже здесь: кто-то впервые осматривает главные достопримечательности Петербурга, а кто-то решил специально "культурно обогатиться" перед матчем. "Ну, мы как решили - сначала культурно обогатимся, а потом на футбол. Мы же в культурную столицу приехали", - сказал Кирилл из Казани, который вместе с другом поставил себе цель перед матчем посетить Эрмитаж. Артем и Антон приехали на открытие Кубка конфедераций вместе с отцами, женские половины семейств остались дома. "Мы очень хотели попасть на открытие, поэтому специально приехали. Мам дома оставили отдыхать", - сказал подросток Антон, обернутый в российский флаг. Все дороги ведут на Крестовский На Крестовском острове, где расположен стадион Кубка конфедераций, общественный транспорт сегодня не ходит. Специальные шатлы, которые организованы на время Кубка, останавливаются за 2 км до стадиона. Сотни горожан уже за несколько часов до официального открытия соревнования подтягиваются к стадиону.

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Среди них семья Лауэр и их друзья Анатолий Грабежов и Инна Капралова, которые приехали в Петербург специально, чтобы посетить матч открытия. "Мы живем в Германии, но посещаем каждый матч с участием сборной России. Будем болеть и сейчас", - сказал Сергей Лауэр. Дорога до России стоила каждого доллара Болельщиков Новой Зеландии встретить на улицах Петербурга не так то просто. Те, с кем удалось пообщаться, считают, что длительная дорога стоила того. "Я прилетел сегодня и обязательно посмотрю матч, а завтра улечу в Сочи на матчи Австралия - Германия и, конечно, Мексика - Новая Зеландия. После этого возвращаюсь обратно в Санкт-Петербург на матч Новой Зеландии, дальше буду смотреть на то, как будет играть команда. Деньги для меня не имеют значения, когда речь идет о настоящем увлечении. Каждый доллар, который я потратил, я не жалею об этом", - сказал новозеландец Ли, для которого это первый визит в Россию.

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Он отметил, что все очень дружелюбны и рады, что новозеландцы смогли приехать издалека, чтобы посмотреть футбол в России. Новозеландец Мартин очень рад, что приехал в Россию, однако ожидает поражения своей команды в предстоящем матче. "Мне бы очень хотелось победы для нашей команды. Но мне кажется, Россия обыграет нас со счетом 3:0. Я думаю, что российская команда сегодня победит, потому что наша команда не в очень хорошей форме, и мы проиграли три последние игры" , - сказал он. Мартин также добавил, что ходил сегодня по городу в футболке Новой Зеландии, а также в национальных тапочках. "На это никто не обращал особого внимания. Несколько русских, с которыми удалось поговорить, были очень дружелюбные, а остальные странно на меня смотрели, возможно, не зная языка, в целом никаких проблем. Я работал до этого в Боснии, Сербии, Греции, и здесь намного лучше, чем там", - отметил он. Встреча Россия - Новая Зеландия пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу и стартует в 18:00 (мск). Церемония открытия турнира начнется в 16:00.