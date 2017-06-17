Более 50 тысяч зрителей ожидается на матче сборных России и Новой Зеландии

Как сообщил ТАСС генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, на данный момент не продано около пяти тысяч билетов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Более 50 тысяч зрителей ожидается на матче открытия Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии, сейчас в продаже осталось около пяти тысяч билетов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в субботу и стартует в 18:00 (мск). При этом церемония открытия турнира начнется в 16:00.

"Всего в продажу поступило порядка 58 тысяч билетов. На данный момент не продано около пяти тысяч, но процесс еще идет", - сказал Сорокин.

Сборные России и Новой Зеландии входят в группу А турнира, также в ней выступят команды Португалии и Мексики. В группе B сыграют сборные Германии, Чили, Камеруна и Австралии. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.