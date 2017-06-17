Инфантино: Россия готова к проведению Кубка конфедераций по футболу

Турнир стартует в субботу матчем сборных России и Новой Зеландии, игра в Санкт-Петербурге начнется в 18:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия полностью готова к проведению матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Кубок конфедерации стартует в субботу матчем сборных России и Новой Зеландии. Игра в Санкт-Петербурге начнется в 18:00 мск.

"До старта остаются считанные часы. Россия, Санкт- Петербург полностью готовы, - сказал Инфантино. - Город необычайно красивый, погода сегодня великолепная. С нетерпением жду старта".

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.