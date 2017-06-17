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Сборная правительства РФ сыграла благотворительный футбольный матч с артистами
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Встреча завершилась со счетом 2:2

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная правительства РФ провела благотворительный матч против команды артистов в поддержку ветеранов сцены, также приуроченный к старту Кубка конфедераций по футболу. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 2:2.

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Капитаном команды правительства РФ был вице-премьер Аркадий Дворкович, также в состав сборной вошли министр энергетики Александр Новак, хоккеист Александр Овечкин, бывшие футболисты Марат Махмутов и Владимир Леонченко.

Сборная артистов, за которую играл Артур Смольянинов, также была усилена бывшими футболистами - Олегом Корнауховым и Дмитрием Булыкиным.

Встреча прошла в поддержку ветеранов театра и кино. Собранные от матча средства будут направлены на оплату программ лечения и реабилитации артистов.

Кубок конфедераций стартует в субботу. В матче открытия в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии.

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