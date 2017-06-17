Власти Татарстана попросили такси не завышать тарифы на время Кубка конфедераций

Ранее сообщалось, что 130 дополнительных автобусов будут развозить болельщиков после окончания матчей Кубка конфедераций в Казани

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Татарстана провели переговоры с местными фирмами такси о не завышении тарифов на время проведения Кубка конфедераций в Казани. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстана Андрей Егоров.

"Мы собирались со службами такси. Просили их не завышать тарифы. В городе большой выбор такси, поэтому не думаю, что будет завышение тарифов", - сказал Егоров.

Он подчеркнул, что из аэропорта Казани до центра города организованы электрички, которые бесплатно доставят болельщиков до центра города. Также в случае пиковой нагрузки дополнительно организованы два шаттла. "Мы договорились с такси, чтобы они забирали болельщиков с одной точки - спорткомплекс "Олимп", расположенном рядом с "Казань-Ареной", но в такси работает разный контингент, и поэтому мы не знаем, как точно будут работать водители. Кроме того, в Казани работает ряд мобильных приложений такси, с помощью которых гость города по приемлемой цене может вызвать машину в любую точку города", - добавил Егоров.

Ранее сообщалось, что 130 дополнительных автобусов будут развозить болельщиков после окончания матчей Кубка конфедераций в Казани. Кроме того, до и после матчей будут курсировать автобусы-шаттлы по трем направлениям. В дни матчей зрители и болельщики могут воспользоваться бесплатным проездам на всех видах транспорта по паспорту болельщика. Как сообщил ранее председатель комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков, перевозчикам предусмотрено для возмещения затрат порядка 28 млн рублей; 18 и 24 июня транспорт будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня - до 3 часов утра.

Во время подготовки и в период проведения Кубка конфедераций в Казани вводятся специальные меры по обеспечению безопасности. Основные из них будут работать в зоне "последней мили" - территории в радиусе одного километра вокруг стадиона "Казань-Арена". В дни матчей в границах зоны вводится преимущественно пешеходная зона. Также сейчас исполком города продумывает вопрос организации велопарковки для болельщиков рядом со стадионом.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.