Вице-премьер РФ отметил, что российский футболисты должны проявить в матче с командой Новой Зеландии командный дух

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Вице- премьер РФ Аркадий Дворкович ожидает, что сборная России по футболу проявит в матче открытия Кубка конфедераций против сборной Новой Зеландии самоотдачу и покажет командую сыгранность. Об этом он сказал журналистам.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, начало - 18:00 мск.

"Ждем командного духа, самоотдачи и сыгранности, которую команде прививает главный тренер Станислав Черчесов, - сказал Дворкович. - По игре с Чили уже было видно, что в команде потихоньку появляются игровые связи, и надеюсь, что в игре с Новой Зеландией это продолжится".

"Команде Новой Зеландии объективно труднее, они приехали издалека и у них был непростой товарищеский матч (против сборной Белоруссии). Мы надеемся и верим в нашу сборную", - добавил вице-премьер.

"Многие стараются купить билеты в последний момент"

Дворкович отметил, что болельщики в последние дни перед стартом Кубка конфедераций активнее покупают билеты на матчи турнира.

"Во-первых, Кубок конфедераций - не такое мероприятие, как чемпионат мира, болельщики к нему относятся спокойнее, - сказал Дворкович. - Во-вторых, надеюсь, что в оставшиеся дни спрос повысится. Знаю, что многие стараются купить билеты в последний момент. Конечно, на игру Россия - Португалия все билеты раскуплены, а такие матчи как Чили - Камерун объективно вызывают меньший интерес".

"Но потихоньку люди будут подтягиваться", - уверен вице-премьер.

В пятницу генсек Международной Федерации футбола Фатма Самура сообщила, что на матчи турнира продано порядка 480 тысяч билетов, что составляет около 60%.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.