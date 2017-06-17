Немецкий футбольный союз попросил ФИФА почтить память Коля перед игрой Кубка конфедераций

Бывший канцлер ФРГ скончался в пятницу в возрасте 87 лет

СОЧИ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Немецкий футбольный союз (ДФБ) направил запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу проведения минуты молчания в память о бывшем канцлере ФРГ Гельмуте Коле перед матчем Кубка конфедераций Германия - Австралия. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе сборной Германии по футболу Йенс Критнер.

"Немецкая сторона обратилась в ФИФА с просьбой об организации минуты молчания в связи со смертью Гельмута Коля, - сказал он. - Ждем ответа".

Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Австралии пройдет 19 июня на стадионе "Фишт" в Сочи.

Гельмут Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет. Он занимал пост канцлера ФРГ в течение 16 лет - с 1982 по 1998 год.