о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
17 июня, 13:14
Немецкий футбольный союз попросил ФИФА почтить память Коля перед игрой Кубка конфедераций
Ближайшие матчи
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
Бывший канцлер ФРГ скончался в пятницу в возрасте 87 лет

СОЧИ, 17 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Немецкий футбольный союз (ДФБ) направил запрос в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу проведения минуты молчания в память о бывшем канцлере ФРГ Гельмуте Коле перед матчем Кубка конфедераций Германия - Австралия. Об этом сообщил журналистам пресс-атташе сборной Германии по футболу Йенс Критнер.

"Немецкая сторона обратилась в ФИФА с просьбой об организации минуты молчания в связи со смертью Гельмута Коля, - сказал он. - Ждем ответа".

Матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Австралии пройдет 19 июня на стадионе "Фишт" в Сочи.

Гельмут Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет. Он занимал пост канцлера ФРГ в течение 16 лет - с 1982 по 1998 год.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Дворкович ожидает самоотдачи и сыгранности от сборной России на старте Кубка конфедераций
17 июня, 13:37
Болельщики сборной России проиграли новозеландцам перед первым матчем Кубка конфедераций
17 июня, 13:31
Футболист сборной Германии по футболу Рюдигер доволен приемом команды в Сочи
17 июня, 13:23
Россияне и новозеландцы возложили цветы к памятнику в честь матча в блокадном Ленинграде
17 июня, 13:23
Эксперт: цены на Кубке конфедераций в Сочи регулируются исключительно рынком
17 июня, 13:06
Роспотребнадзор: проблем в работе с операторами питания на Кубке конфедераций в Сочи нет
17 июня, 13:01
Шесть музеев Татарстана будут представлены на интерактивной площадке к Кубку конфедераций
17 июня, 12:46
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.