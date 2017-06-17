В субботу открылась интерактивная площадка музея-заповедника "Казанский кремль"

КАЗАНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Шесть популярных у туристов музеев Татарстана будут представлены к Кубку конфедерации за время работы пресс-центра для неаккредитованных журналистов в Казани. В субботу открылась интерактивная площадка музея-заповедника "Казанский кремль", передает корреспондент ТАСС с места событий. "За время работы пресс-центра мы представим посетителям интерактивные площадки с шестью популярными музеями Татарстана. Ежедневно мы будем рассказывать об одном из музеев. Например, в субботу открылась интерактивная площадка музея-заповедника "Казанский кремль", - сообщили ТАСС организаторы площадки. В частности, на интерактивной площадке Казанского кремля присутствует татарский колорит: экскурсию по площадке провели хан с Сююмбикей (царицей - прим. ТАСС). Кроме Казанского кремля, на интерактивной площадке будут представлены Елабужский государственный историко- архитектурный и художественный музей-заповедник, музей-заповедник "Остров-град Свияжск", Чистопольский музей-заповедник, музей Лаишевского края им. Державина, Болгарский музей-заповедник, а также достопримечательности самой Казани. Урок арабской каллиграфии На интерактивной площадке ежедневно будут проходить и различные мастер-классы. Так, например, в субботу во время презентации Казанского кремля все желающие смогли освоить азы арабской каллиграфии.

"Арабская каллиграфия пользуется популярностью, так как людям очень интересно написать из букв какую-то композицию. Мы во время мастер-класса писали только имена, а также разобрали шамаиль - изобразительное искусство у мусульман", - отметила в беседе с ТАСС ведущий специалист музея-заповедника "Казанский кремль", сотрудник Музея исламской культуры Гульназ Биккинина. По ее словам, участники мастер-класса также познакомились с изречениями на арабском языке, которые выполнены, например, в виде лебедя. Также они изучили виды письма куфи, насх, рика, дивани и другие. "Мастер-класс продлился час. На нем присутствовали до 60 человек. По итогам мастер-класса его посетители научились писать свое имя на арабском языке", - добавила Биккинина. О музеях Музей-заповедник "Казанский кремль" является уникальным архитектурным и историческим памятником, который в 2000 году был включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Казанский кремль - это единственный в мире действующий центр татарской государственной культуры и государственной власти и единственная сохранившаяся в Российской Федерации татарская крепость, в которой сохранены основы планировки, градостроительная композиция и функциональная организация архитектурных комплексов. Комплекс расположен в центре города, территория музея-заповедника составляет 13,45 га. Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв. Исторический памятник рассказывает об исчезнувших государствах Волжская Болгария, Золотая Орда, об их культуре, жизненном укладе.

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Государственный историко-архитектурный и художественный музей "Остров-град Свияжск" расположен в Свияжске - городе, основанном в 1551 году царем Иваном Грозным как база русских войск при осаде Казани. Сейчас это комплекс из 17 церквей, соборов, музеев, в их числе Троицкая деревянная церковь XVI века. Особую ценность представляют уникальные фрески Успенского собора, которые занимают более 1000 кв. м. храма. Это один из двух храмов России, где сохранился полный цикл стенной живописи эпохи Ивана Грозного (второй - собор Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле), в числе которых фреска "Святого Христофора" - единственная в мире сохранившаяся фреска, где этот святой изображен с лошадиной головой. В состав Елабужского государственного музея-заповедника входят несколько уникальных объектов, так называемое "родовое гнездо семьи Шишкиных", музей-усадьба Дуровой - первой русской женщины-офицера, мемориальный комплекс Цветаевой, музей уездной медицины им. Бехтерева - единственный подобного рода музей в России, а также открытый в 2009 году новый музейный объект "Портомойня", рассказывающий об истории развития прачечного дела в России, и другие музеи. В музее Лаишевского края представлены бивень, зуб мамонта, известняк с раковиной, фрагмент окаменевшего дерева, останки окаменевшего трилобита, орудия труда, украшения и другие редкие находки. Кроме того, экспозиция музея рассказывает о национальном составе Лаишевского уезда - о жизни татар, кряшен, русских. Также большое внимание уделено жизни Державина, уроженца Лаишевского края, выставлены прижизненное издание поэта 1808 года и коллекция его книг. Музей истории города Чистополя рассказывает о природе, археологических древностях Чистопольского района, жизни уездного города в XIX веке. Также в составе Чистопольского музея-заповедника находится музейный сувенирный салон, расположенный в центре города в красивейшем особняке мещанина Мельникова, где можно увидеть народные и интерьерные куклы ручного изготовления, изделия из лозы и бересты, женские украшения и многое другое. О Кубке конфедераций Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.