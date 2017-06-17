По словам мэра города, футбольный турнир дает надежду на то, что этим летом Сочи может побить прошлогодний рекорд по количеству гостей

СОЧИ, 17 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Проведение матчей Кубка конфедераций по футболу в начале курортного сезона привлечет дополнительное внимание туристов к возможностям отдыха в Сочи. Такое мнение ТАСС в преддверии старта турнира высказал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

"Во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу город готовится к приему большого числа болельщиков. Каждый из них в дальнейшем наш потенциальный турист, - считает Пахомов. - Эти события в жизни города однозначно скажутся положительным образом на посещаемости курорта и популяризации его не только в России, но и за рубежом".

Как отметил мэр Сочи, кроме опыта проведения зимней Олимпиады-2014 у курортного города уже есть успешный опыт приема футбольных болельщиков товарищеского матча между сборными России и Бельгии, который прошел при полной загрузке стадиона "Фишт". В дни Кубка на его трибунах соберутся до 45 тысяч фанатов.

По словам Пахомова, футбольный турнир дает надежду на то, что этим летом Сочи может побить прошлогодний рекорд по количеству гостей. "В прошедшем году мы приняли 6,5 млн отдыхающих, это лучший показатель в нашей истории. Мы стали круглогодичным курортом международного уровня и продолжаем поступательное развитие, в том числе благодаря проведению таких крупных мероприятий, как Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу", - отметил мэр курорта.

Развитие футбола в Сочи

После проведения Олимпийских игр в Сочи регулярно проходят чемпионаты, первенства и соревнования международного и российского уровня. Более 204 тысяч сочинцев или 42% жителей города занимаются спортом и ведут активный образ жизни. "Похожий эффект мы ожидаем и от проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира. Городу отойдут два тренировочных поля с натуральным покрытием и инфраструктурой в Адлерском районе, на которых будут заниматься наши дети", - рассказал Пахомов.

В 2018 году начнется строительство стадиона с искусственным покрытием на Аллее Челтенхема в Хостинском районе города. В курортном поселке Лоо уже идет строительство нового спортивного центра с футбольным полем.

"Благодаря имеющейся инфраструктуре и новым объектам, климату и возможности круглогодично тренироваться Сочи вполне может стать федеральной тренировочной базой для российских футбольных команд", - выразил надежду глава Сочи.

Власти Сочи также рассчитывают, что за период подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года и по его окончанию в городе Сочи число занимающихся футболом детей вырастет в половину - с 5 тысяч до 7,5 тысячи.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Сочи, Санкт- Петербурге и Казани с 17 июня по 2 июля. На стадионе "Фишт" в Сочи 19 июня встретятся сборные Австралии и Германии. 21 июня мексиканцы сыграют с новозеландцами, 25 июня - команды Германии и Камеруна. Также в Сочи пройдет один из полуфиналов (29 июня).