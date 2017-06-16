Церемония открытия турнира начнется на стадионе "Санкт-Петербург" в 16:00 мск, за два часа до старта матча Россия - Новая Зеландия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Спец. корр. Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Начало Кубка конфедераций по футболу является большим праздником для всей России. Такое мнение на пресс-конференции высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Церемония открытия турнира начнется на стадионе "Санкт-Петербург" 17 июня в 16:00 мск, за два часа до старта матча Россия - Новая Зеландия.

"Для России это огромный праздник, мы готовились к нему на протяжении последних лет. В России готовность стопроцентная, проект сложный - туда входят транспорт, гостиницы и другое. Главное, что готовность к Кубку конфедераций получила положительную оценку от представителей ФИФА", - отметил Колобков.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.