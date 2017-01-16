До 600 любителей футбола примут участие в матче продолжительностью 24 часа в Калининграде

В Калининграде пройдет Футбольная неделя, приуроченная к Кубку конфедераций

КАЛИНИНГРАД, 16 июня. /ТАСС/. Футбольный марафон продолжительностью 24 часа пройдет на калининградском стадионе "Балтика" с 30 июня по 1 июля в рамках Футбольной недели, приуроченной к Кубку конфедераций. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

"Марафон стартует с 12:00 30 июня и продлится до 12:00 1 июля. Участниками матча станут в общей сложности 600 любителей футбола. Планируется, что на поле выйдут первые лица области и города, представители бизнеса, студенты, ветераны, женщины и дети", - говорится в сообщении. Участники матча разделятся на две команды - "Балтика" и "Калининград 2018".

"Матчи Кубка конфедераций пройдут в четырех российских городах. Мы хотим быть сопричастными к этому мировому спортивному событию. Марафон "24 часа" - повод привлечь внимание российских и иностранных поклонников футбола к Калининграду, как городу - организатору ЧМ-2018", - приводит пресс-служба заявление врио министра по культуре и туризму области Андрея Ермака. Чиновник подчеркнул, что особое внимание при проведении марафона будет уделено обеспечению безопасности и сохранности здоровья участников.

В рамках Футбольной недели на территории стадиона "Балтика" планируется трансляция матчей, размещение игровых и детских зон, проведение концертных программ, конкурсов и спортивных мероприятий. Проект стартует одновременно с началом полуфиналов Кубка конфедераций 28 июня и продлится 5 дней.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону. Калининград примет четыре игры группового этапа турнира.