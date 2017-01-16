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Группа помощи туристам будет работать в Ростуризме во время Кубка конфедераций
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Ее сотрудники будут рассказывать туристам о маршрутах, достопримечательностях и предоставлять информацию по размещению

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Специальная оперативная группа, сотрудники которой будут готовы проконсультировать туристов по поводу возникающих в новой для них стране вопросов, будет работать при Ростуризме на время проведения Кубка конфедераций в РФ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"В целях обеспечения оперативного взаимодействия Федерального агентства по туризму с главным (ГОЦ) и региональными операционными центрами (РОЦ), работающими в период проведения в Российской Федерации игр Кубка конфедераций - 2017 (с 17 июня по 2 июля 2017 года), под руководством заместителя руководителя Ростуризма Алексея Конюшкова создана оперативная группа из числа сотрудников управления государственных туристских проектов и безопасности туризма", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Ростуризма, сотрудники оперативной группы будут рассказывать туристам о туристических маршрутах, достопримечательностях и предоставлять информацию по размещению. Телефоны сотрудников приводятся на сайте Ростуризма www.russiatourism.ru .

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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