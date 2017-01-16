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16 июня, 20:51
Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева примет участие в церемонии открытия Кубка конфедераций
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Церемония начнется 17 июня в 16:00 мск, за два часа до матча Россия - Новая Зеландия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов, Олег Кошелев/. Посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева примет участие в церемонии открытия Кубка конфедераций, которая пройдет в Санкт- Петербурге в субботу. Об этом Лопырева рассказала ТАСС.

Церемония открытия Кубка конфедераций по футболу начнется 17 июня в 16:00 мск, за два часа до старта матча Россия - Новая Зеландия.

"Я буду понимать участие в церемонии открытия, которая состоится завтра перед матчем. Советую всем приходить пораньше. Церемония будет красочной, красивой, но я не могу открывать всех секретов. Церемония будет не такая масштабная, как на Олимпиаде, но задействовано в ней очень много народа", - отметила Лопырева.

По словам Лопыревой, все почетные гости, с которыми ей приходится общаться, в восторге от Санкт-Петербурга. "Всем очень нравится город, все в восторге. И поражаются погодой, спрашивают, специально ли мы разогнали тучи перед открытием. Я отвечаю, что это делали мы все вместе, руками разгоняли тучи, чтобы футбол был при солнечной погоде", - сказала Лопырева.

Ранее генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что во время церемонии открытия выступят звезды российской эстрады Алсу, Сергей Лазарев и DJ Smash.

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