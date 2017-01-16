о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
16 июня, 18:48
В Сочи разработали мобильное приложение по движению транспорта в дни Кубка конфедераций
Ближайшие матчи
17 июня, 18:00
А
Россия
Новая Зеландия
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
расписание всех игр
Также вся информация о том, как добраться до стадиона "Фишт", будет размещена на остановочных комплексах города, в автобусах, на стойках в аэро- и железнодорожном вокзалах

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Мобильное приложение с подробной схемой и расписанием движения транспорта поможет болельщикам Кубка конфедераций по футболу в Сочи вовремя добраться к месту проведения матчей. Об этом со ссылкой на заместителя директора департамента транспорта и связи администрации Сочи Вячеслава Бауэра сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Вся информация о том, как добраться до стадиона, будет размещена на остановочных комплексах города, в автобусах, на стойках в аэро- и железнодорожном вокзалах. Проинструктировать болельщиков смогут и волонтеры, кроме того, можно скачать бесплатное мобильное приложение "Сочи. Транспорт", которое укажет не только нужный маршрут, но и время прибытия автобуса на остановку", - цитируются слова Бауэра в сообщении.

Всего для перевозки зрителей к стадиону "Фишт" будет задействовано 250 автобусов и 70 пар электропоездов "Ласточка". Учли организаторы Кубка и то, что 25 и 29 июня матчи будут начинаться в 21:00 мск. Работа общественного транспорта в Сочи в эти дни будет продлена до 03:00 мск.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи пройдут три матча группового этапа: Австралия - Германия (19 июня), Мексика - Новая Зеландия (21 июня), Германия - Камерун (25 июня), а также полуфинал 29 июня.

Сборная России может провести сбор перед Кубком конфедераций в одной из европейских стран
16 января, 15:58
Россия усилит меры безопасности во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
16 января, 18:23
Глава УЕФА: стадион в Петербурге станет одним из лучших в Европе
18 января, 11:35
Более 5 тыс. кандидатов в волонтеры ЧМ-2018 набрали в Нижнем Новгороде
18 января, 13:04
В аэропорту Шереметьево открылась выставка, посвященная Кубку конфедераций
18 января, 13:26
Оргкомитет Кубка конфедераций доволен уровнем продаж билетов на турнир
18 января, 13:36
Курсы английского языка завершились в саранском волонтерском центре ЧМ-2018
18 января, 17:50
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.