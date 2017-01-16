В Сочи разработали мобильное приложение по движению транспорта в дни Кубка конфедераций

Также вся информация о том, как добраться до стадиона "Фишт", будет размещена на остановочных комплексах города, в автобусах, на стойках в аэро- и железнодорожном вокзалах

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Мобильное приложение с подробной схемой и расписанием движения транспорта поможет болельщикам Кубка конфедераций по футболу в Сочи вовремя добраться к месту проведения матчей. Об этом со ссылкой на заместителя директора департамента транспорта и связи администрации Сочи Вячеслава Бауэра сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Вся информация о том, как добраться до стадиона, будет размещена на остановочных комплексах города, в автобусах, на стойках в аэро- и железнодорожном вокзалах. Проинструктировать болельщиков смогут и волонтеры, кроме того, можно скачать бесплатное мобильное приложение "Сочи. Транспорт", которое укажет не только нужный маршрут, но и время прибытия автобуса на остановку", - цитируются слова Бауэра в сообщении.

Всего для перевозки зрителей к стадиону "Фишт" будет задействовано 250 автобусов и 70 пар электропоездов "Ласточка". Учли организаторы Кубка и то, что 25 и 29 июня матчи будут начинаться в 21:00 мск. Работа общественного транспорта в Сочи в эти дни будет продлена до 03:00 мск.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. На стадионе "Фишт" в Сочи пройдут три матча группового этапа: Австралия - Германия (19 июня), Мексика - Новая Зеландия (21 июня), Германия - Камерун (25 июня), а также полуфинал 29 июня.