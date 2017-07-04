Центры выдачи паспортов болельщиков в аэропортах будут работать до 12 июля

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Иностранцы смогут восстановить утерянный паспорт болельщика Кубка конфедераций (FAN ID) перед выездом с территории РФ до 12 июля. Об этом сообщил в четверг заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Романков на пресс-конференции в Сочи.
"Мы разворачивали центры технической поддержки как вокруг стадионов, и они работали весь Кубок конфедераций, так и в аэропортах, и некоторых автомобильных пунктах пропуска. В аэропортах центры техподдержки работают до 12 июля, так как у нас паспорт болельщика и безвизовое пребывание на территории РФ заканчивается 12 июля. На случай, если зритель потерял паспорт болельщика или что-то с ним произошло, он может его восстановить непосредственно перед вылетом", - сказал Романков.
Граждане иностранных государств въезжали в РФ по FAN ID без оформления виз с 7 июня 2017 года. Для них были открыты пункты технической поддержки в московских международных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, в Санкт- Петербурге (международный аэропорт Пулково), Адлере (международный аэропорт Сочи) и Казани (международный аэропорт Казань). Техническая поддержка также осуществлялась в автомобильных и морских пунктах пропуска.
По паспорту болельщика в электронной форме в Россию въехали 13 тысяч иностранных граждан. Затем зрители получили FAN ID на физическом носителе.
Всего заявки на оформление паспортов болельщиков (FAN ID) перед Кубком конфедерации по футболу подали более 480 тысяч человек, в том числе граждане более 100 стран мира.
Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.