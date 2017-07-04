Центры выдачи паспортов болельщиков в аэропортах будут работать до 12 июля

Граждане иностранных государств въезжали в РФ по FAN ID без оформления виз с 7 июня 2017 года

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Иностранцы смогут восстановить утерянный паспорт болельщика Кубка конфедераций (FAN ID) перед выездом с территории РФ до 12 июля. Об этом сообщил в четверг заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Романков на пресс-конференции в Сочи.

"Мы разворачивали центры технической поддержки как вокруг стадионов, и они работали весь Кубок конфедераций, так и в аэропортах, и некоторых автомобильных пунктах пропуска. В аэропортах центры техподдержки работают до 12 июля, так как у нас паспорт болельщика и безвизовое пребывание на территории РФ заканчивается 12 июля. На случай, если зритель потерял паспорт болельщика или что-то с ним произошло, он может его восстановить непосредственно перед вылетом", - сказал Романков.

Граждане иностранных государств въезжали в РФ по FAN ID без оформления виз с 7 июня 2017 года. Для них были открыты пункты технической поддержки в московских международных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, в Санкт- Петербурге (международный аэропорт Пулково), Адлере (международный аэропорт Сочи) и Казани (международный аэропорт Казань). Техническая поддержка также осуществлялась в автомобильных и морских пунктах пропуска.