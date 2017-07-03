о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
6 июля, 14:09
Более 480 тысяч заявок на паспорт болельщика было принято перед Кубком конфедераций
Петр Ковалев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
Среди российских болельщиков были жители более чем 1700 населенных пунктов, в том числе Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Сочи, Московской области, Краснодара, Самары

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Более 480 тысяч человек подали заявки на оформление паспортов болельщиков (FAN ID) перед Кубком конфедерации по футболу, который проходил в России с 17 июня по 2 июля. Об этом сообщил в четверг заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Романков на пресс-конференции в Сочи.

Смотрите также
Алкоголь можно будет купить при предъявлении паспорта болельщика и водительских прав

"Всего на паспорт болельщика подали заявок более 480 тысяч зрителей. Безусловно, россиян было больше - 90%, но и было много иностранцев, в основном из Чили, Мексики, США, Германии, Белоруссии, Казахстана и других стран. Всего более чем из 100 стран", - сказал Романков.

Среди российских болельщиков были жители более чем 1700 населенных пунктов, в том числе Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Сочи, Московской области, Краснодара, Самары. По паспорту болельщика в электронной форме в Россию въехали 13 тысяч иностранных граждан.

Смотрите также
Мутко: паспорт болельщика стал важным элементом безопасности на Кубке конфедераций

"До начала матчей Кубка конфедераций была получена половина заказанных паспортов болельщика. Кроме получения FAN ID в центрах выдачи, иностранные граждане и граждане России могли заказать их бесплатную почтовую доставку. Только в России услугами "Почты России" воспользовались более 25 тыс. болельщиков. Регистрация зрителей в центрах выдачи FAN ID занимала 6-8 минут, выдача паспорта - до 3 минут", - отметил представитель Минкомсвязи.

В России в дни футбольного турнира работали 11 стационарных городских центров выдачи паспортов болельщика - три в Санкт-Петербурге, по два в Москве, Сочи и Казани, по одному - в Краснодаре и Калининграде. У стадионов были открыты дополнительные центры выдачи паспортов болельщика в виде шатров. В них зрители могли зарегистрироваться для получения FAN ID, ранее зарегистрировавшиеся - получить сам документ. Также можно было заменить испорченный или восстановить утерянный паспорт болельщика.

Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
СМИ: ARD отстранил эксперта от Кубка конфедераций за отказ обсуждать проблему допинга в РФ
6 июля, 12:17
Мутко: футболисты сборной России не получат премиальные за Кубок конфедераций
5 июля, 15:57
Мутко: Дзюба и Кокорин находятся в расширенном списке кандидатов в сборную России
5 июля, 15:45
Мутко: претензий к главному тренеру сборной России по итогам Кубка конфедераций нет
5 июля, 15:25
Мутко: на Кубке конфедераций не было ни одного нарушения порядка со стороны болельщиков
5 июля, 13:26
Мутко: организация Кубка конфедераций получила высокую оценку со стороны ФИФА
5 июля, 13:05
Более 320 тыс. бесплатных поездок совершено на транспорте Москвы в дни Кубка конфедераций
4 июля, 12:27
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)