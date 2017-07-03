Более 480 тысяч заявок на паспорт болельщика было принято перед Кубком конфедераций

Среди российских болельщиков были жители более чем 1700 населенных пунктов, в том числе Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Сочи, Московской области, Краснодара, Самары

СОЧИ, 6 июля. /ТАСС/. Более 480 тысяч человек подали заявки на оформление паспортов болельщиков (FAN ID) перед Кубком конфедерации по футболу, который проходил в России с 17 июня по 2 июля. Об этом сообщил в четверг заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Романков на пресс-конференции в Сочи.

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"Всего на паспорт болельщика подали заявок более 480 тысяч зрителей. Безусловно, россиян было больше - 90%, но и было много иностранцев, в основном из Чили, Мексики, США, Германии, Белоруссии, Казахстана и других стран. Всего более чем из 100 стран", - сказал Романков. Среди российских болельщиков были жители более чем 1700 населенных пунктов, в том числе Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Сочи, Московской области, Краснодара, Самары. По паспорту болельщика в электронной форме в Россию въехали 13 тысяч иностранных граждан.

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"До начала матчей Кубка конфедераций была получена половина заказанных паспортов болельщика. Кроме получения FAN ID в центрах выдачи, иностранные граждане и граждане России могли заказать их бесплатную почтовую доставку. Только в России услугами "Почты России" воспользовались более 25 тыс. болельщиков. Регистрация зрителей в центрах выдачи FAN ID занимала 6-8 минут, выдача паспорта - до 3 минут", - отметил представитель Минкомсвязи. В России в дни футбольного турнира работали 11 стационарных городских центров выдачи паспортов болельщика - три в Санкт-Петербурге, по два в Москве, Сочи и Казани, по одному - в Краснодаре и Калининграде. У стадионов были открыты дополнительные центры выдачи паспортов болельщика в виде шатров. В них зрители могли зарегистрироваться для получения FAN ID, ранее зарегистрировавшиеся - получить сам документ. Также можно было заменить испорченный или восстановить утерянный паспорт болельщика. Кубок конфедераций проходил в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.