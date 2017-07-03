Мутко: претензий к главному тренеру сборной России по итогам Кубка конфедераций нет

Вице-премьер заявил, что национальной команде не хватает высококлассных футболистов с большим опытом

"Работа в сборной России будет продолжаться. В сентябре команда проведет сбор, посмотрим других [не участвовавших в Кубке конфедераций] футболистов. Впереди большой вызов - домашний чемпионат мира, надо показать достойную игру", - сказал Мутко.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Претензий к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову по итогам Кубка конфедераций нет, команда должна продемонстрировать достойную игру на домашнем чемпионате мира по футболу в 2018 году. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"У меня нет больших замечаний к работе главного тренера сборной. Мы видим, с какой самоотдачей он работает, он постоянно находится в контакте с игроками, в курсе их дел, переходов, карьерного роста. Нам не хватает высококлассных футболистов с большим опытом, лидеров, которые могли бы вести команду в сложную минуту в одиночку. Есть потенциал, но некоторые футболисты не раскрылись в силу разных причин, нам просто надо реализовать его, подготовиться и поддерживать команду, несмотря на ограниченный выбор [игроков в сборную]", - добавил президент РФС.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России заняла третье место в группе и не смогла выйти в плей-офф турнира.

В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.