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5 июля, 13:26
Мутко: на Кубке конфедераций не было ни одного нарушения порядка со стороны болельщиков
Станислав Красильников/ТАСС
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Вице-премьер заявил, что организаторы создали хорошие условия для фанатов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ни одного нарушения общественного порядка со стороны болельщиков не было зафиксировано во время Кубка конфедераций по футболу. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Не было ни одного нарушения порядка. Никто ни на кого не набрасывался, все достойно себя вели, - сказал он. - Мы создали хорошие условия".

Кубок конфедераций прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Победителем стала сборная Германии, второе место заняли чилийцы, третье - португальцы.

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