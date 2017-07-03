Мутко: на Кубке конфедераций не было ни одного нарушения порядка со стороны болельщиков

Вице-премьер заявил, что организаторы создали хорошие условия для фанатов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ни одного нарушения общественного порядка со стороны болельщиков не было зафиксировано во время Кубка конфедераций по футболу. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" сообщил вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

"Не было ни одного нарушения порядка. Никто ни на кого не набрасывался, все достойно себя вели, - сказал он. - Мы создали хорошие условия".

Кубок конфедераций прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Победителем стала сборная Германии, второе место заняли чилийцы, третье - португальцы.