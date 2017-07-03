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5 июля, 13:05
Мутко: организация Кубка конфедераций получила высокую оценку со стороны ФИФА
Валерий Шарифулин/ТАСС
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Вице-премьер заявил, что волонтеры на турнире отработали на высочайшем уровне

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) поставила высокую оценку организации Кубка конфедераций 2017 года в России. Об этом на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа" заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

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Матчи Кубка конфедераций проходили с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победу в турнире одержала сборная Германии.

"Мы в целом выполнили поставленную задачу, получили высокую оценку со стороны ФИФА, оргкомитета, болельщиков. Средняя посещаемость матчей составила 39 тысяч человек, на высочайшем уровне отработали волонтеры. Впереди - чемпионат мира", - сказал Мутко.

Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на- Дону, Калининграде и Саранске.

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