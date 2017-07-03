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4 июля, 12:27
Более 320 тыс. бесплатных поездок совершено на транспорте Москвы в дни Кубка конфедераций
Валерий Шарифулин/ТАСС
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Во время Кубка конфедераций в работе столичного транспорта не было зафиксировано ни одного сбоя

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Пассажиры совершили более 320 тыс. бесплатных поездок на городском транспорте Москвы во время подготовки и проведения Кубка конфедераций по футболу 2017 года. При этом самым популярным видом транспорта в эти дни стало столичное метро, сообщил во вторник ТАСС заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"Столичный транспортный комплекс полностью справился с поставленными задачами по обеспечению перевозки пассажиров во время Кубка конфедераций, при этом не было зафиксировано ни одного сбоя, и не поступило ни одной жалобы. На самом высоком уровне отработала служба безопасности, волонтеры, сотрудники, обеспечивающие информирование пассажиров. Региональный центр управления пассажирскими перевозками на базе ситуационного центра ЦОДД работал круглосуточно и контролировал дорожную ситуацию в городе и также справился со своей задачей. По итогам нашей работы во время Кубка конфедераций можно с уверенностью сказать, что московская транспортная система полностью готова Чемпионату мира по футболу в 2018 году", - сказал он.

С 22 мая по 2 июля болельщики и волонтеры Кубка конфедераций, а также владельцы аккредитации FIFA, могли бесплатно воспользоваться московским городским транспортом. По словам Ликсутова, в эти дни совершено более 320 тыс. поездок: более 120 тыс. раз транспортом воспользовались болельщики, более 173 тыс. раз - волонтеры и более 26 тыс. - аккредитованные лица FIFA.

При этом бесплатный проезд для волонтеров действует еще четыре недели, для владельцев аккредитаций - неделю.

Метро - самый популярный вид транспорта

Ликсутов отметил, что самым популярным видом транспорта во время Кубка конфедераций в Москве стало метро. Им воспользовались более 215 тыс. раз, поездами Московского центрального кольца (МЦК) - более 21 тыс. раз. В дни проведения игр, 18, 21, 25 июня и 2 июля, на всех станциях столичной подземки и МЦК работали сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров, волонтеры, а также сотрудники Службы безопасности.

Бесплатным проездом в московских автобусах, троллейбусах и трамваях воспользовались более 51 тыс. пассажиров. На время соревнований Мосгортранс организовал три маршрута шаттлов: М3, который следовал от станций метро "Аэропорт" и "Сокол" до стадиона "Спартак", М4 - от аэропорта Шереметьево до стадиона "Спартак" и маршрут М7 - от аэропорта Домодедово до станции метро "Домодедовская". Кроме того, болельщики могли пользоваться 19 специальным маршрутам.

На поездах "Аэроэкспресс" совершено более 14 тыс. поездок, поездами пригородного направления болельщики, волонтеры и лица с аккредитацией FIFA воспользовались более 17 тыс. раз.

Кубок конфедераций прошел с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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