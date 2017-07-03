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4 июля, 02:09
СМИ: Россия прошла тест на способность принять чемпионат мира по футболу
Валерий Шарифулин/ТАСС
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Бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу" отметила готовность стадионов и продуманную систему транспортного сообщения между городами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июля. /ТАСС/. Россия успешно сдала тест на способность организовать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Так прокомментировала итоги Кубка конфедераций - 2017 бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу".

"В последние 16 дней Россия старалась доказать, что она готова принять чемпионат мира в 2018 году. Если оценивать то, что происходило во время Кубка конфедераций, эта страна прошла тест ФИФА [Международной федерации футбола]", - отмечается в статье, опубликованной в понедельник.

"Фолья ди Сан-Паулу" подчеркнула, что ее журналисты посетили три из четырех городов, где проходили матчи Кубка конфедераций. "То, что было головной болью для Бразилии (при проведении чемпионата мира по футболу 2014 года - прим. ТАСС), а именно сдача в эксплуатацию стадионов и система транспортного сообщения между принимающими соревнования городами, не стало проблемой для россиян", - считают в газете.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

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