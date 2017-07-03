Мэр Казани: опыт Кубка конфедераций будет востребован на ЧМ-2018

Как считает Ильсур Метшин, подобные мероприятия выводят город на новый уровень, так как меняется не только инфраструктура, но и ментальность людей

"Несмотря на лестные отзывы и высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда расти, мы свои недочеты увидели, нет предела совершенству. Предстоит провести работу над ошибками. В течение этого года мы должны поработать над тем, чтобы чемпионат мира прошел еще лучше", - передает слова Метшина пресс-служба мэрии Казани. По словам мэра, весь полученный опыт будет востребован при проведении в 2018 году чемпионата мира по футболу.

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Опыт, полученный во время проведения футбольного Кубка конфедераций в Казани, будет востребован во время чемпионата мира 2018 года. Такое мнение выразил мэр города Ильсур Метшин.

Как считает Метшин, подобные мероприятия выводят город на новый уровень, так как меняется не только инфраструктура, но и ментальность людей. Перед турниром исполком города планирует оптимизировать вопрос организации дорожного движения, в частности, правильного распределения транспорта. В ближайшее время состоится совещание с участием Ассоциации рестораторов и отельеров. Среди прочего власти обсудят меню на английском языке на предстоящий чемпионат.

Загруженность казанских отелей в дни проведения турнира составила более 90%. Игры Кубка конфедераций и культурно- развлекательные мероприятия в Казани освещали более 700 журналистов. Кроме того, около 100 российских и зарубежных журналистов работали в пресс-центре для неаккредитованных СМИ в КРК "Пирамида". В дни Кубка конфедераций мексиканские журналисты сняли фильм о Казани, который выйдет в программе о путешествиях на канале Mexico Travel Chanel (Мексиканский канал о путешествиях - прим. ТАСС).

В столице Татарстана состоялись матчи группового этапа Португалия - Мексика, Германия - Чили, Мексика - Россия, а также полуфинал Португалия - Чили. Игры на стадионе "Казань- Арена" посмотрели более 155 тысяч человек. Из них около 5 тысяч - это болельщики из Мексики, Португалии, Чили и Германии.

Матчи Кубка конфедераций помимо Казани, проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив в финале 2 июля команду Чили со счетом 1:0.