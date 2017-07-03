Мэр Казани: опыт Кубка конфедераций будет востребован на ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Опыт, полученный во время проведения футбольного Кубка конфедераций в Казани, будет востребован во время чемпионата мира 2018 года. Такое мнение выразил мэр города Ильсур Метшин.
"Несмотря на лестные отзывы и высокую оценку проведения Кубка конфедераций, нам есть куда расти, мы свои недочеты увидели, нет предела совершенству. Предстоит провести работу над ошибками. В течение этого года мы должны поработать над тем, чтобы чемпионат мира прошел еще лучше", - передает слова Метшина пресс-служба мэрии Казани. По словам мэра, весь полученный опыт будет востребован при проведении в 2018 году чемпионата мира по футболу.
Как считает Метшин, подобные мероприятия выводят город на новый уровень, так как меняется не только инфраструктура, но и ментальность людей. Перед турниром исполком города планирует оптимизировать вопрос организации дорожного движения, в частности, правильного распределения транспорта. В ближайшее время состоится совещание с участием Ассоциации рестораторов и отельеров. Среди прочего власти обсудят меню на английском языке на предстоящий чемпионат.
Загруженность казанских отелей в дни проведения турнира составила более 90%. Игры Кубка конфедераций и культурно- развлекательные мероприятия в Казани освещали более 700 журналистов. Кроме того, около 100 российских и зарубежных журналистов работали в пресс-центре для неаккредитованных СМИ в КРК "Пирамида". В дни Кубка конфедераций мексиканские журналисты сняли фильм о Казани, который выйдет в программе о путешествиях на канале Mexico Travel Chanel (Мексиканский канал о путешествиях - прим. ТАСС).
В столице Татарстана состоялись матчи группового этапа Португалия - Мексика, Германия - Чили, Мексика - Россия, а также полуфинал Португалия - Чили. Игры на стадионе "Казань- Арена" посмотрели более 155 тысяч человек. Из них около 5 тысяч - это болельщики из Мексики, Португалии, Чили и Германии.
Матчи Кубка конфедераций помимо Казани, проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи с 17 июня по 2 июля. Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив в финале 2 июля команду Чили со счетом 1:0.