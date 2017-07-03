ФИФА объявила претендентов на звание автора лучшего гола Кубка конфедераций

В число претендентов россияне не вошли

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола Кубка конфедераций, который проходил в России. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

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В число претендентов вошли мексиканцы Марко Фабиан (гол в полуфинальном матче турнира Германия - Мексика), Рауль Хименес (матч группового этапа Мексика - Новая Зеландия), немец Керем Демирбай (Германия - Камерун, групповой этап), камерунец Андре-Франк Замбо Ангисса (Камерун - Австралия, групповой этап), португальцы Андре Силва (Новая Зеландия - Португалия, групповой этап) и Рикарду Куарежма (Португалия - Мексика, групповой этап).

Победителя определят болельщики, проголосовать за лучший гол турнира можно на сайте ФИФА.

Матчи Кубка конфедераций проходили в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир завершился 2 июля, победителем стала сборная Германии, в финале обыгравшая команду Чили (1:0). Третье место заняли португальцы.