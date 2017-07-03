Мутко: паспорт болельщика стал важным элементом безопасности на Кубке конфедераций

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Система паспорта болельщика стала важным элементом обеспечения безопасности на Кубке конфедераций по футболу. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
Паспорт болельщика был обязательным для желающих попасть на матчи Кубка конфедераций, который завершился в воскресенье.
"Кому-то что-то может не нравится, но мы должны понимать, какое сейчас время, безопасность должна быть в приоритете. Конечно, какие-то меры хотелось бы и ослабить, мы что-то меняли по ходу турнира, но мы живем в такое время. Fan ID стал важным элементом безопасности, это самое главное. Он дал возможность отсечь определенных людей, к которым есть вопросы", - оценил систему Мутко.
"Второе, Fan ID стал сервисом бесплатных проездов внутри городов, между городами. Болельщикам он понравился. До чемпионата мира подумаем еще, что еще добавить к нему, возможно, будет новый дизайн", - сказал вице-премьер.
Собеседник ТАСС отметил, что окончательные итоги турнира можно будет подвести через несколько дней, когда все участники покинут страну. "Но на сегодняшний день больших, серьезных проблем нет, более того, безопасность в целом в значительной степени улучшилась, преступность в дни турнира была на очень низком уровне. Были усилены меры безопасности, очень серьезно работала система видеонаблюдения "Безопасный город" и многое другое. Работа была проделана серьезная, службы правопорядка провели турнир на хорошем уровне", - добавил он.
В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.