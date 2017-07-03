о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
3 июля, 12:05
Мутко: паспорт болельщика стал важным элементом безопасности на Кубке конфедераций
Виталий Невар/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
2 июля, 15:00
Португалия
Мексика
2 июля, 21:00
Чили
Германия
расписание всех игр
Вице-премьер отметил, что окончательные итоги турнира можно будет подвести через несколько дней, когда все участники покинут страну

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Система паспорта болельщика стала важным элементом обеспечения безопасности на Кубке конфедераций по футболу. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС), глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Смотрите также
Мутко: организация Кубка конфедераций заслуживает очень высокой оценки

Паспорт болельщика был обязательным для желающих попасть на матчи Кубка конфедераций, который завершился в воскресенье.

"Кому-то что-то может не нравится, но мы должны понимать, какое сейчас время, безопасность должна быть в приоритете. Конечно, какие-то меры хотелось бы и ослабить, мы что-то меняли по ходу турнира, но мы живем в такое время. Fan ID стал важным элементом безопасности, это самое главное. Он дал возможность отсечь определенных людей, к которым есть вопросы", - оценил систему Мутко.

"Второе, Fan ID стал сервисом бесплатных проездов внутри городов, между городами. Болельщикам он понравился. До чемпионата мира подумаем еще, что еще добавить к нему, возможно, будет новый дизайн", - сказал вице-премьер.

Смотрите также
Мутко: Кубок конфедераций показал, что стадион в Петербурге - один из лучших в мире

Собеседник ТАСС отметил, что окончательные итоги турнира можно будет подвести через несколько дней, когда все участники покинут страну. "Но на сегодняшний день больших, серьезных проблем нет, более того, безопасность в целом в значительной степени улучшилась, преступность в дни турнира была на очень низком уровне. Были усилены меры безопасности, очень серьезно работала система видеонаблюдения "Безопасный город" и многое другое. Работа была проделана серьезная, службы правопорядка провели турнир на хорошем уровне", - добавил он.

В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}'{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Мутко: организация Кубка конфедераций заслуживает очень высокой оценки
3 июля, 11:53
Мутко: Кубок конфедераций показал, что стадион в Петербурге - один из лучших в мире
3 июля, 11:38
Илюмжинов: Кубок конфедераций по футболу был отлично организован
3 июля, 06:11
Победа сборной Германии и идеальная организация: в России завершился Кубок конфедераций
3 июля, 02:47
Футболист Горецка: Кубок конфедераций в России был организован на высочайшем уровне
3 июля, 02:16
Мустафи: сборная Германии заслужила победу на Кубке конфедераций
3 июля, 02:11
Команда Германии стала обладателем награды Fair play по итогам Кубка конфедераций
3 июля, 02:07
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)