Мутко: паспорт болельщика стал важным элементом безопасности на Кубке конфедераций

Вице-премьер отметил, что окончательные итоги турнира можно будет подвести через несколько дней, когда все участники покинут страну

Паспорт болельщика был обязательным для желающих попасть на матчи Кубка конфедераций, который завершился в воскресенье.

"Кому-то что-то может не нравится, но мы должны понимать, какое сейчас время, безопасность должна быть в приоритете. Конечно, какие-то меры хотелось бы и ослабить, мы что-то меняли по ходу турнира, но мы живем в такое время. Fan ID стал важным элементом безопасности, это самое главное. Он дал возможность отсечь определенных людей, к которым есть вопросы", - оценил систему Мутко.

"Второе, Fan ID стал сервисом бесплатных проездов внутри городов, между городами. Болельщикам он понравился. До чемпионата мира подумаем еще, что еще добавить к нему, возможно, будет новый дизайн", - сказал вице-премьер.