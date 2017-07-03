Илюмжинов: Кубок конфедераций по футболу был отлично организован

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов поздравил организаторов Кубка конфедераций по футболу с отлично проведенным турниром. Об этом он написал в своем Twitter.
В настоящее время глава FIDE находится с рабочим визитом в Коста-Рике.
"Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался и в Коста-Рике. Поздравляю российских коллег-организаторов турнира с успехом! Отличная работа!", - отметил Илюмжинов.
Ажиотаж вокруг Кубка Конфедерации ощущался и в Коста-Рике). Поздравляю российских коллег-организаторов турнира с успехом! Отличная работа!— Кирсан Илюмжинов (@Kirsan__) 2 июля 2017 г.
Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии, в финале обыгравшая команду Чили со счетом 1:0. Третье место заняли португальцы. Средняя посещаемость игр Кубка конфедераций составила 39 269 зрителей, что стало третьим показателем в истории турнира.