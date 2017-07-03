Илюмжинов: Кубок конфедераций по футболу был отлично организован

Глава FIDE отметил, что ажиотаж вокруг турнира ощущался даже в Коста-Рике, где он находится с рабочим визитом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов поздравил организаторов Кубка конфедераций по футболу с отлично проведенным турниром. Об этом он написал в своем Twitter.

В настоящее время глава FIDE находится с рабочим визитом в Коста-Рике.

"Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался и в Коста-Рике. Поздравляю российских коллег-организаторов турнира с успехом! Отличная работа!", - отметил Илюмжинов.