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3 июля, 06:11
Илюмжинов: Кубок конфедераций по футболу был отлично организован
Владимир Гердо/ТАСС
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Глава FIDE отметил, что ажиотаж вокруг турнира ощущался даже в Коста-Рике, где он находится с рабочим визитом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов поздравил организаторов Кубка конфедераций по футболу с отлично проведенным турниром. Об этом он написал в своем Twitter.

В настоящее время глава FIDE находится с рабочим визитом в Коста-Рике.

"Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался и в Коста-Рике. Поздравляю российских коллег-организаторов турнира с успехом! Отличная работа!", - отметил Илюмжинов.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Победителем турнира стала сборная Германии, в финале обыгравшая команду Чили со счетом 1:0. Третье место заняли португальцы. Средняя посещаемость игр Кубка конфедераций составила 39 269 зрителей, что стало третьим показателем в истории турнира.

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