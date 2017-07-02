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3 июля, 02:07
Команда Германии стала обладателем награды Fair play по итогам Кубка конфедераций
Петр Ковалев/ТАСС
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За пять матчей, проведенных на турнире, немецкие футболисты получили восемь желтых карточек и совершили 66 фолов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Команда Германии по футболу по итогам Кубка конфедераций получила приз "фэйр- плей", вручаемый за честную и корректную игру. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

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В воскресенье сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций 2017 года, в финале обыграв со счетом 1:0 команду Чили.

За пять матчей, проведенных немецкими футболистами на турнире, они получили всего восемь желтых карточек и лишь 66 раз нарушили правила. Немецкий футбольный союз, помимо приза, получил чек на 10 тысяч долларов, которые должны быть направлены на приобретение экипировки для молодых футболистов.

Также в ФИФА отметили идею немецкой делегации раздать местным болельщикам футболки со словом "Германия", написанным на кириллице.

Матчи Кубка конфедераций прошли с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Средняя посещаемость игр турнира составила 39 269 зрителей, что стало третьим показателем в истории турнира.

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