Босежур: сборная Чили провела Кубок конфедераций очень достойно

Чилийский защитник отметил, что каждая игра на турнире была очень важна для команды с точки зрения опыта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу очень достойно выступила на Кубке конфедераций, несмотря на поражение в финале турнира от команды Германии. Такое мнение журналистам высказал чилийский защитник Жан Босежур.

В воскресенье чилийцы проиграли немцам в финале Кубка конфедераций 2017 года со счетом 0:1.

"Несмотря на то, что я не совсем доволен результатом, считаю, что сборная Чили очень достойно провела этот чемпионат и в принципе закончила игру в позитивном ключе. У нас достаточно зрелая команда, и каждая игра была очень важной с точки зрения опыта", - сказал Босежур.

"К чемпионату мира нам нужно играть по-другому, тактика может меняться. Мы должны продолжать играть и делать все, чтобы становиться лучше. Конечно, можно рассуждать много, но чаще всего решают мелкие моменты", - отметил футболист.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах.