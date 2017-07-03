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3 июля, 01:06
Глава Немецкого футбольного союза: цель сборной Германии - победа на ЧМ-2018
Егор Алеев/ТАСС
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В воскресенье немецкие футболисты стали обладателями Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Перед сборной Германии по футболу в следующем году стоит задача выиграть чемпионат мира. Об этом журналистам сообщил президент Немецкого футбольного союза (ДФБ) Райнхард Гриндель.

В воскресенье сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций 2017 года, в финале обыграв со счетом 1:0 команду Чили. Немецкие футболисты являются действующими чемпионами мира.

"Сегодняшняя победа означает, что в следующем году мы имеем шансы на успех, потому что у нас есть сплав молодости и опыта, а также большой выбор игроков. Это значит, что была проделана серьезная работа. Как бы не было здорово выиграть Кубок конфедераций, наша цель - снова стать чемпионами мира", - сказал Гриндель.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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