В воскресенье немецкие футболисты стали обладателями Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Перед сборной Германии по футболу в следующем году стоит задача выиграть чемпионат мира. Об этом журналистам сообщил президент Немецкого футбольного союза (ДФБ) Райнхард Гриндель.

В воскресенье сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций 2017 года, в финале обыграв со счетом 1:0 команду Чили. Немецкие футболисты являются действующими чемпионами мира.

"Сегодняшняя победа означает, что в следующем году мы имеем шансы на успех, потому что у нас есть сплав молодости и опыта, а также большой выбор игроков. Это значит, что была проделана серьезная работа. Как бы не было здорово выиграть Кубок конфедераций, наша цель - снова стать чемпионами мира", - сказал Гриндель.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.