Видаль: сборная Чили рассчитывает выиграть чемпионат мира 2018 года

По словам полузащитника, чилийцы в финальном матче Кубка конфедераций против сборной Германии сделали все, что могли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сборная Чили намерена в следующем году на чемпионате мира по футболу сыграть лучше, чем на Кубке конфедераций, где она уступила в финале. Об этом журналистам заявил чилийский полузащитник Артуро Видаль.

В воскресенье чилийцы проиграли команде Германии в финале Кубка конфедераций 2017 года, прошедшем на стадионе "Санкт-Петербург", со счетом 0:1.

"Немного грустно, что проиграли, но мы довольны собой. Команда сделала все, что могла. Мы не победили в финале, но все бывает. Посмотрим, что будет в следующий раз, мы хотим выиграть", - сказал Видаль.

"Финальная встреча была равная, соперник играл периодами. Мы рассчитывали на победу, но в следующем году ожидаем добиться большего. Вообще мы довольны тем, как играли. Надеюсь, в дальнейшем будем такими же уверенными в себе и сплоченными", - заявил чилиец.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.