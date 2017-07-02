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3 июля, 00:36
Пицци: ведущие сборные мира с большим уважением стали относиться к команде Чили
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По словам тренера, сборной необходимо развиваться дальше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Ведущие сборные мира стали с большим уважение относиться к команде Чили по футболу после Кубка конфедераций. Такое мнение на пресс-конференции после финального матча высказал главный тренер южноамериканцев Хуан Антонио Пицци.

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Чилийцы проиграли сборной Германии в финале турнира со счетом 0:1.

"Участие в Кубке конфедераций было очень полезным для всей команды, даже для тех игроков, которые уже имею опыт больших турниров. Мы понимаем, что остальные команды стали с большим уважением относиться к нам. Но необходимо развиваться дальше, не стоять на месте", - заявил Пицци.

"Если мы приедем домой опустошенными, то добьемся своей цели. Так и вышло, но едем мы без трофея", - добавил тренер.

Кубок конфедераций проходил в четырех городах - Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.

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