Лев: Россия создала исключительные условия на Кубке конфедераций

По словам главного тренера сборной Германии, турнир был организован замечательно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. России удалось создать исключительные условия на Кубке конфедераций по футболу. Такое мнение на пресс-кнференции после финала высказал главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

Сборная Германии выиграла турнир, обыграв в финале команду Чили со счетом 1:0.

"Большое спасибо России. Думаю, вы были хорошими хозяевами. Мы играли в разных городах, на разных стадионах, но везде условия были исключительные. Турнир был организован замечательно", - отметил Лев.

"Россия - это очень интересная страна. Мы встретились и общались здесь с людьми, необычными и очень хорошими. Нам все очень понравилось", - добавил тренер.

Кубок конфедераций проходил в четырех городах - Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.