Лев: тренерам сборной Германии придется подумать, кого из "старичков" вернуть в команду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы на Кубке конфедераций в шутку заявил, что ему придется подумать над тем, кого из опытных игроков стоит вернуть в состав команды. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив в финале команду Чили со счетом 1:0. Немцы выступили на турнире командой, составленной из молодых игроков, среди которых было всего три чемпиона мира 2014 года.
"Теперь нам надо подумать, кого из "старичков" мы примем. Если серьезно, то теперь у нас есть альтернатива при выборе состава, в этом и была моя цель. Приоритет был в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у молодежи был шанс поиграть на таком уровне", - сказал Лев.
"Я горжусь командой. Мы провели вместе не так много времени, чему-то учились по ходу турнира. Ребята заслужили эту победу. Международного опыта у них практически нет, но они добились своей цели", - добавил Лев.
По словам тренера, футболистам сборной Германии всех возрастов предстоит подтверждать свои победы на турнирах всех уровней. "Нам надо подтверждать наши победы. Этот турнир и молодежный чемпионат Европы показали, что у нас хорошая молодежь, однако им предстоит много работать", - отметил Лев.
"Вы знаете, что в следующем году чемпионат мира. Мы всегда считаемся фаворитами и всегда находимся под давлением. Мы готовы к этому", - добавил тренер.
Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России - Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.