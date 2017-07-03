Лев: тренерам сборной Германии придется подумать, кого из "старичков" вернуть в команду

Немцы выступили на Кубке конфедераций командой, составленной из молодых игроков, среди которых было всего три чемпиона мира 2014 года

Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив в финале команду Чили со счетом 1:0. Немцы выступили на турнире командой, составленной из молодых игроков, среди которых было всего три чемпиона мира 2014 года.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после победы на Кубке конфедераций в шутку заявил, что ему придется подумать над тем, кого из опытных игроков стоит вернуть в состав команды. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

"Теперь нам надо подумать, кого из "старичков" мы примем. Если серьезно, то теперь у нас есть альтернатива при выборе состава, в этом и была моя цель. Приоритет был в том, чтобы развивать молодые таланты, чтобы у молодежи был шанс поиграть на таком уровне", - сказал Лев.

"Я горжусь командой. Мы провели вместе не так много времени, чему-то учились по ходу турнира. Ребята заслужили эту победу. Международного опыта у них практически нет, но они добились своей цели", - добавил Лев.

По словам тренера, футболистам сборной Германии всех возрастов предстоит подтверждать свои победы на турнирах всех уровней. "Нам надо подтверждать наши победы. Этот турнир и молодежный чемпионат Европы показали, что у нас хорошая молодежь, однако им предстоит много работать", - отметил Лев.

"Вы знаете, что в следующем году чемпионат мира. Мы всегда считаемся фаворитами и всегда находимся под давлением. Мы готовы к этому", - добавил тренер.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах России - Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.