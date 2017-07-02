Немецкие футболисты облили тренера Лева пивом на пресс-конференции

Игроки с криками "Чемпионы! Чемпионы!" забежали в пресс-центр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии облили пивом главного тренера команды Йоахима Лева во время пресс-конференции, прошедшей после финала Кубка конфедераций.

Во время пресс-конференции игроки с криками "Чемпионы! Чемпионы!" забежали в пресс-центр и облили своего тренера пивом. Также немецкие футболисты оставили в зале трофей турнира.

"Это более выразительно, чем любые слова", - сказал вратарь Марк-Андре тер Штеген, присутствовавший на пресс-конференции как лучший игрок финала.

Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив в финале команду Чили со счетом 1:0.