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3 июля, 00:03
Немецкие футболисты облили тренера Лева пивом на пресс-конференции
EPA/YURI KOCHETKOV
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Игроки с криками "Чемпионы! Чемпионы!" забежали в пресс-центр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Германии облили пивом главного тренера команды Йоахима Лева во время пресс-конференции, прошедшей после финала Кубка конфедераций.

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Во время пресс-конференции игроки с криками "Чемпионы! Чемпионы!" забежали в пресс-центр и облили своего тренера пивом. Также немецкие футболисты оставили в зале трофей турнира.

"Это более выразительно, чем любые слова", - сказал вратарь Марк-Андре тер Штеген, присутствовавший на пресс-конференции как лучший игрок финала.

Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций, победив в финале команду Чили со счетом 1:0.

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