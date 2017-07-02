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2 июля, 23:21
Анохин: Россия исключительно положительно провела Кубок конфедераций
Петр Ковалев/ТАСС
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По словам вице-президента РФС, очень приятно, что в страну приехало столько болельщиков из разных стран

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Россия исключительно положительно организовала и провела Кубок конфедераций по футболу. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

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Турнир выиграла сборная Германии, в финале со счетом 1:0 победив команду Чили.

"Не буду оригинальным, если скажу, что в футбол играют во всем мире, а побеждают немцы, но на сегодняшний день это действительно так. Кубок конфедераций прошел в России на самом высоком уровне, все было исключительно положительно. На чемпионате мира сборная России точно будет бороться со всеми соперниками и выкладываться до конца в каждой игре", - сказал Анохин.

"Очень приятно, что в нашу страну приехало столько болельщиков из разных стран, на одном только финале было 12 тысяч чилийских болельщиков. Это показатель того, что люди не боятся приезжать в Россию и это правильно. Всем болельщикам на чемпионате мира будет оказан самый теплый прием. На Кубке конфедераций мы доказали всем, что мы - футбольная страна", - отметил собеседник.

Матчи турнира проходили с 17 июня в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.

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