Анохин: Россия исключительно положительно провела Кубок конфедераций

По словам вице-президента РФС, очень приятно, что в страну приехало столько болельщиков из разных стран

Турнир выиграла сборная Германии, в финале со счетом 1:0 победив команду Чили.

"Не буду оригинальным, если скажу, что в футбол играют во всем мире, а побеждают немцы, но на сегодняшний день это действительно так. Кубок конфедераций прошел в России на самом высоком уровне, все было исключительно положительно. На чемпионате мира сборная России точно будет бороться со всеми соперниками и выкладываться до конца в каждой игре", - сказал Анохин.

"Очень приятно, что в нашу страну приехало столько болельщиков из разных стран, на одном только финале было 12 тысяч чилийских болельщиков. Это показатель того, что люди не боятся приезжать в Россию и это правильно. Всем болельщикам на чемпионате мира будет оказан самый теплый прием. На Кубке конфедераций мы доказали всем, что мы - футбольная страна", - отметил собеседник.

Матчи турнира проходили с 17 июня в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи.