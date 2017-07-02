Вратарь сборной Чили Браво стал лучшим вратарем Кубка конфедераций

На турнире голкипер пропустил в трех матчах два мяча

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной Чили по футболу Клаудио Браво признан лучшим голкипером Кубка конфедераций 2017 года и получил личную награду "Золотая перчатка".

Браво из-за травмы пропустил первые два матча сборной Чили на турнире, ставшей второй на Кубке конфедераций, но в последующих играх голкипер выходил в стартовом составе. На турнире Браво пропустил в трех матчах два мяча.

Ранее "Золотую перчатку" получали мексиканец Освальдо Санчес (2005 год), американец Тим Ховард (2009), а также бразилец Жулио Сезар (2013).