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2 июля, 23:15
Футболист сборной Германии Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций
EPA/SRDJAN SUKI
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23-летний игрок был капитаном сборной Германии, победившей на турнире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Германии по футболу Юлиан Дракслер стал обладателем награды "Золотой мяч", вручаемой лучшему игроку Кубка конфедераций.

23-летний Дракслер был капитаном сборной Германии, победившей на Кубке конфедераций - 2017, завершившемся в воскресенье в России. Обладателем "Серебряного мяча" стал нападающий сборной Чили 28-летний Алексис Санчес, "Бронзового мяча" - еще один полузащитник немецкой команды 22-летний Леон Горецка.

Ранее "Золотой мяч" Кубка конфедераций получали бразильцы Денилсон (1997 год), Рональдиньо (1999), Адриано (2005), Кака (2009), Неймар (2013), а также французы Робер Пирес (2001) и Тьерри Анри (2003).

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