Футболист сборной Германии Вернер получил "Золотую бутсу" по итогам Кубка конфедераций

21-летний форвард забил два гола сборной Камеруна в третьем матче группового этапа, а также один гол команде Мексики в полуфинале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Германии по футболу Тимо Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка конфедераций, забив три гола, и получил личную награду "Золотая бутса".

21-летний футболист забил два гола сборной Камеруна в третьем матче группового этапа, а также один гол команде Мексики в полуфинале. Столько же мячей на счету двух других немцев - Ларса Штиндля и Леона Горецки, но они расположились на втором и третьем местах соответственно, поскольку у Вернера в активе еще две результативные передачи.

Ранее "Золотую бутсу" Кубка конфедераций получали бразильцы Ромарио (1997 год), Рональдиньо (1999), Адриано (2005), Луис Фабиано (2009), французы Робер Пирес (2001), Тьерри Анри (2003), а также испанец Фернандо Торрес (2013).